Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

24.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:16

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,80 – 16,40 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,80 TL en çok 16,40 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 16,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,75 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA