Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

21.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:56

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,20 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,20 TL en çok 16,20 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 18,00 TL en çok 18,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 10,87 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA