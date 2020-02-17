Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

17.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:55

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,80 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,80 TL en çok 15,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 20,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA