Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

14.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:11

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA