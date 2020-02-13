Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

13.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:28

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 – 17,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 17,50 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,30 TL en çok 1,30 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA