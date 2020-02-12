Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

12.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:10

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,75 – 12,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,75 TL en çok 12,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 21,00 TL en çok 21,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,40 TL en çok 10,40 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA