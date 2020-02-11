Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

11.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:07

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,10 – 16,75 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,10 TL en çok 16,75 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,76 TL en çok 19,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,20 TL en çok 10,20 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA