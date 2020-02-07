Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

07.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:06

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,30 – 16,55 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,30 TL en çok 16,55 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,25 TL en çok 16,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA