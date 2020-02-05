Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

05.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:59

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50 – 16,55 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 16,55 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,40 TL en çok 8,40 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA