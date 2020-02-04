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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 14,10 TL aralığında işlem gördü.

04.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:07
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 14,10 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 14,10 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,75 TL en çok 15,75 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
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