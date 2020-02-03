Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

03.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:23

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 14,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,13 TL en çok 5,75 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,25 TL en çok 1,25 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA