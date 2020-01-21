Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

21.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:08

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 24,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 13,27 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,60 TL en çok 10,60 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA