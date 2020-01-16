Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

16.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:56

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,66 – 17,05 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,66 TL en çok 17,05 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 23,50 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 16,85 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,30 TL en çok 1,30 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA