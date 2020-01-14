Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

14.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:15

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,40 – 17,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,40 TL en çok 17,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 17,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,40 TL en çok 1,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA