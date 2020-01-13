Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

13.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:49

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,00 TL en çok 23,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,35 TL en çok 10,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA