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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.

13.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:49
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,00 TL en çok 23,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,35 TL en çok 10,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
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