Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

10.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:45

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,79 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,79 TL en çok 15,79 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 17,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA