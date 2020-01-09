Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

09.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:23

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00– 11,10 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 11,10 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 17,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,90 TL en çok 10,20 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA