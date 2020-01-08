Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

08.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:32

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,00 – 22,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 22 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,75 TL en çok 13,35 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA