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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,00 – 22,00 TL aralığında işlem gördü.

08.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:32
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,00 – 22,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 22 TL ve Siyah Salamura , Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,75 TL en çok 13,35 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
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