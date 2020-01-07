Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

07.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:34

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00 – 15,40 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 15,40 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,70 TL en çok 15,50 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,00 TL en çok 16,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA