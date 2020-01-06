Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

06.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:21

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 16,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 16,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,55 TL en çok 22,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 15,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA