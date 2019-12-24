Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

24.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:15

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,40 – 18,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,40 TL en çok 18,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 21,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA