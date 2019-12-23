Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

23.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:48

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,85 – 17,20 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,85 TL en çok 17,20 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,30 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA