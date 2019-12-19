Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

19.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:34

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,80 – 17,25 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,80 TL en çok 17,25 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 22,50 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 15,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA