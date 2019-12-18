Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

18.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:05

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,80 – 16,75 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,80 TL en çok 16,75 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 20,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,25 TL en çok 9,45 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA