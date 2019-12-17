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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 18,50 TL aralığında işlem gördü.

17.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:50
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 18,50 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 18,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,75 TL en çok 18,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,80 TL en çok 6,80 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
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