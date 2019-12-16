Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

16.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:52

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,00 – 17,80 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,00 TL en çok 17,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 16,00 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 16,50 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,14 TL en çok 1,14 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA