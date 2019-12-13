Haberler » Ekonomi » Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 16,25 TL aralığında işlem gördü.

13.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:53
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 16,25 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 16,25 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,25 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler