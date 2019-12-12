Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

12.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:28

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA