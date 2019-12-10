Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

10.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:37

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,50 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 14,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 16,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA