Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

09.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:36

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 – 18,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 18,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA