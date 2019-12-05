Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

05.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:53

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 – 18,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 18,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,50 TL en çok 15,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA