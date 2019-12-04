Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

04.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:29

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,04 – 15,25 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,04 TL en çok 15,25 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,25 TL en çok 13,20 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,67 TL en çok 11,25 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA