Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,04 – 15,25 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,04 – 15,25 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,04 TL en çok 15,25 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,25 TL en çok 13,20 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,67 TL en çok 11,25 TL. - AYDIN