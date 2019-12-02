Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

02.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:08

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,25 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,25 TL en çok 16,25 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,04 TL en çok 1,04 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA