Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

29.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:38

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 18,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 18,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 18,50 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 15,50 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,06 TL en çok 1,22 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA