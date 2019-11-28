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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Aydın Kestanesinin kilogramı 14,85 – 15,00 TL aralığında işlem gördü.

28.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:01
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Ticaret Borsasında Aydın Kestanesinin kilogramı 14,85 – 15,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,85 TL en çok 15,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,61 TL en çok 13,61 TL ve Siyah Salamura , Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
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