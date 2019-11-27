Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

27.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:32

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 – 25,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 25,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 9,50 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,08 TL en çok 1,14 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA