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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 – 25,00 TL aralığında işlem gördü.

27.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:32
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 – 25,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 25,00 TL; Siyah Salamura , Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 9,50 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,08 TL en çok 1,14 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
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