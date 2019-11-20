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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.

20.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:51
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 21,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,12 TL en çok 1,15 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
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