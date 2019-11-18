Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

18.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:15

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,60 – 17,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,60 TL en çok 17,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,25 TL en çok 5,25 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,09 TL en çok 1,13 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA