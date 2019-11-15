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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,69 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.

15.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:05
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,69 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,69 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,30 TL en çok 18,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
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