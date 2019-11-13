Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

13.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:50

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50 – 11,90 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 11,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 15,25 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,20 TL en çok 9,20 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA