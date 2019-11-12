Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

12.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:13

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,62 – 11,55 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,62 TL en çok 11,55 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 22,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 9,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,20 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA