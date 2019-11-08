Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

08.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:28

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,62 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,62 TL en çok 13,62 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA