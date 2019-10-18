Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14,25 – 30,00 TL aralığında işlem gördü.

18.10.2019 09:39
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14,25 – 30,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu:


Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,25 TL en çok 30,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,42 TL en çok 13,66 TL ve ST1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 9,25 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
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