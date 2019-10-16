Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

16.10.2019 10:05

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 11,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 25,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 8,25 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,16 TL en çok 1,27 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA