Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

15.10.2019 10:00

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,00-21,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 21,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,51 TL en çok 6,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,13 TL en çok 1,20 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA