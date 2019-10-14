Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

14.10.2019 10:03

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,60 – 12,90 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,60 TL en çok 12,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 28,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 7,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA