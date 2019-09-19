Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

19.09.2019 12:24

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,95-17,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,95 TL en çok 17,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 25,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,16 TL en çok 1,25 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA