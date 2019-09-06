Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,20 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,20 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,20 TL en çok 14,20 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 12,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 8,25 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN