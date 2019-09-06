Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

06.09.2019 15:38

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,20 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,20 TL en çok 14,20 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 12,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 8,25 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA