Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

08.08.2019 09:41

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,51 TL en çok 1,52 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 11,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 7,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,25 TL en çok 9,25 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA