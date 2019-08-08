Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,51 TL en çok 1,52 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 11,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 7,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,25 TL en çok 9,25 TL. - AYDIN