Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 19,00 TL'den aralığında işlem gördü.

5.08.2019 10:07
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 19,00 TL'den aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 19,00 TL en çok 19,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,27 TL en çok 1,27 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 9,65 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et